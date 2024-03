Minecraft: una nuova arma è stata aggiunta con l'ultimo snapshot, in arrivo per tutti

Lo Snapshot 24w11a di Minecraft ha portato nel gioco una nuova arma, che verrà successivamente introdotta nella versione standard di Bedrock per tutti gli utenti: si tratta della mazza, visibile anche nel video riportato qui sotto.

Non capita spesso che in Minecraft vengano introdotte nuove armi: al di là delle variazioni in base ai diversi materiali, l'arsenale è rimasto pressoché costante a lungo, dunque una nuova introduzione di questo tipo rappresenta una novità di notevole spessore, almeno per quanto riguarda il "canone" del gioco.

Con il lancio dello Snapshot 24w11a su Java e dell'update 1.20.80.22 della Bedrock arriva dunque la mazza, destinata a rappresentare un nuovo strumento importante in Minecraft.

In base a quanto emerso dallo Snapshot, la mazza viene creata dall'unione dell'Heavy Core e della Breeze Rod, con quest'ultima che può essere utilizzata per incrementare la durevolezza dell'arma.