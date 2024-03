Minecraft: 8 diversi lupi sono in arrivo, dettagli sulle nuove tipologie di mob

Mojang sta lavorando particolarmente sui lupi di Minecraft, tanto da avere in sviluppo 8 diverse tipologie del mob in questione che dovrebbero essere messe a disposizione prossimamente sulla versione Bedrock del gioco, ognuna caratterizzata da un aspetto diverso e alcune caratteristiche peculiari.

La questione è stata approfondita in un nuovo post sul blog ufficiale di Minecraft, dove gli sviluppatori hanno presentato le diverse tipologie di lupo in lavorazione, destinati a far evolvere questa particolare categoria di animali nel mondo del gioco Mojang.

Tali versioni stanno arrivando in fase di testing nella versione Beta Edition di Bedrock e anche sulla Java Edition attraverso snapshot, con lancio definitivo previsto nel prossimo periodo per tutti gli utenti dell'edizione standard.