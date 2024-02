Minecraft: supporto per le mod su tutte le piattaforme, prime già disponibili

Mojang ha aggiunto il supporto per le mod a tutte le versioni di Minecraft , con le prime che sono già disponibili per il download. Come saprete, di Minecraft esistono due versioni: la Bedrock Edition, quella universale, e la Java Edition, giocabile solo su Windows, Linux e Mac e tenuta perché particolarmente amata proprio dai modder.

Con il nuovo aggiornamento, la distanza tra le due versioni in termini di moddabilità è stata enormemente ridotta. Mojang ha infatti annunciato l'arrivo del supporto ufficiale per le mod in Minecraft: Bedrock Edition su tutte le piattaforme. Sì, anche su console. Le mod saranno disponibili sotto forma di add-on, realizzati dai partner e creator ufficiali del gioco. Mojang monitorerà la qualità delle mod e la loro sicurezza, rendendole disponibili nel marketplace cross-platform interno. Si tratta di un passo in avanti netto verso l'unificazione delle due versioni del gioco.

Comunque sia, gli add-on saranno facili da installare come tutti gli altri contenuti aggiuntivi, saranno sincronizzati con l'account Microsoft e saranno compatibili con tutti i mondi esistenti, funzionando su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, oltre che su mobile. Funzioneranno anche con i mondi multigiocatore e con i Minecraft Realms. Interessante il fatto che solo l'host o il possessore del Realm dovrà avere la mod installata per farla usare anche dagli altri.

Cosa faranno gli add on? Semplicemente quello che fanno di solito le mod, ossia modificheranno l'esperienza di gioco in base ai gusti del modder di turno, introducendo caratteristiche, modificando quelle già esistenti e così via.

Importante il fatto che gli add-on saranno anche monetizzabili, quindi chi li creerà potrà anche pianificare di trattarli come un lavoro vero e proprio, dedicandogli magari più cura.

Attualmente ci sono già 11 add on disponibili, sei dei quali completamente gratuiti.