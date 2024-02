Steam: più di 500 giochi hanno superato i 3 milioni di dollari di ricavi nel 2023

Valve ha pubblicato il classico resoconto annuale di Steam, in cui viene fatto il punto sulla piattaforma e vengono svelati alcuni dati sulle vendite. Notevole il fatto che nel 2023 ben 500 giochi abbiano superato i 3 milioni di dollari di ricavi.

Si tratta della prima volta per la storia della piattaforma che un anno vede così tanti giochi andare oltre questa soglia: "il 2023 è stato il primo anno nella storia di Steam in cui più di 500 giochi hanno realizzato più di 3 milioni di dollari di ricavi lordi, solo in quell'anno solare," possiamo leggere nel testo. "Per fare un confronto, è più del doppio del numero di giochi che hanno raggiunto la stessa soglia nel 2018, cinque anni prima."

Valve ha anche esaltato la varietà dell'offerta e degli studi che hanno avuto successo con Steam, che considera un valore importante per determinare il successo della piattaforma: "Ogni mese pubblichiamo le 20 nuove uscite più popolari in base ai ricavi e i cinque nuovi titoli Free-to-Play più giocati. Nel 2023, più di un quarto di queste nuove uscite proveniva da studi che hanno pubblicato un gioco su Steam per la prima volta e quei nuovi studi erano situati in più di due dozzine di Paesi diversi." Insomma, accanto alle grosse proprietà intellettuali come Diablo ed Harry Potter, troviamo anche giochi indie come (the) Gnorp Apologue e Slay the Princess, segno di una certa vitalità.