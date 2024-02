Warhammer 40.000: Rogue Trader ha il suo trailer con le citazioni della stampa, con un po' di ritardo

Owlcat Games ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa di Warhammer 40.000: Rogue Trader. Considerando che il gioco è uscito il 7 dicembre 2023 c'è voluto un po', ma il gioco comunque merita, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, in cui vi abbiamo detto: "Warhammer 40.000: Rogue Trader è un gioco di ruolo ben fatto, che diventa imprescindibile se si ama lo scenario di riferimento. C'è davvero tutto quello che serve per coinvolgere il giocatore dall'inizio fino alla fine, tra scelte da compiere, diversi personaggi da gestire e un sistema di combattimento davvero gustoso, con anche degli spunti originali dati dall'ambientazione.".

Warhammer 40.000: Rogue Trader è un gioco di ruolo hardcore ambientato nell'universo di Games Workshops. Al momento del lancio ha ottenuto un buon successo, confermando Owlcat come uno degli studi più interessanti tra quelli che si occupano del genere.

Il trailer con le citazioni della stampa riporta alcune delle recensioni più positive ricevute dal gioco, che è stato accolto in maniera davvero positiva anche dai giocatori, nonostante la pulizia non proprio eccezionale.