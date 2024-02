Skyrim: Lordbound sta per arrivare, è un'enorme mod che ha richiesto dieci anni di sviluppo

Lordbound è quasi pronta, stando a Kiria, una delle modder che la stanno realizzando. Si tratta di un'enorme mod per The Elder Scrolls V: Skyrim che ha richiesto dieci anni per essere sviluppata. Secondo alcuni potrebbe essere la mod più grande di sempre realizzata per il gioco di Bethesda, degna di essere considerata una vera e propria espansione.

Una mod enorme

Considerate che Lordbound sarà ambientata in una mappa completamente nuova, Druadach, grande più o meno come Solstheim. aggiungerà al gioco 40 nuove quest, 50 dungeon, un storia principale più lunga di quella della campagna base, tanti nuovi oggetti e anche alcune meccaniche esclusive. I personaggi di gioco saranno completamente doppiati e, in generale, gli sviluppatori parlano di 60+ ore di nuovi contenuti.

Lordbound non ha ancora una data d'uscita, ma le parole di Kiria sono state chiare in merito a quando ci potremo giocare: "Posso dire con una certa sicurezza che vogliamo farla uscire verso la fine del 2024."

Naturalmente Lordbound sarà disponibile solo su PC. Il materiale condiviso nel corso degli anni di sviluppo è di qualità tale che molti lo hanno definito un potenziale gioco autonomo, come avvenuto con Enderal: Forgotten Stories. Potrebbe essere un ottimo intermezzo, in attesa di saperne di più su The Elder Scrolls VI.