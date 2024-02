Minecraft aggiunge un nuovo mob con il grosso update 1.21 in arrivo

Il suo nome è " The Bogged " ed è caratterizzato da un aspetto piuttosto inquietante, che sembra fondere le caratteristiche estetiche tipiche degli scheletri di Minecraft con alcuni elementi degli zombie, per creare un misto alquanto cupo ma sempre nel particolare stile del gioco Mojang che rende un po' tutto faceto.

Proseguono le novità in Minecraft in vista del grosso update 1.21 previsto arrivare verso la metà del 2024, in questo caso con l'aggiunta di un nuovo mob , una variante di uno di quelli storici per il gioco Mojang, ovvero un particolare scheletro.

Disponibile nel nuovo Snapshot

Alcuni Bogged in giro per il mondo di Minecraft

Al momento, il Bogged è stato inserito all'interno del nuovo Snapshot messo a disposizione il 14 febbraio in occasione di San Valentino, attraverso la Java Edition classica oppure attivando la modalità beta per la Bedrock Edition, in attesa di essere poi inserito in maniera definitiva nel gioco con l'Update 1.21.

Il nemico in questione sarà uno di quelli principali riscontrabili all'interno delle trial chamber, una nuova caratteristica che verrà introdotta nel medesimo aggiornamento e che consentirà ai giocatori di affrontare nuove sfide e ottenere anche ricompense piuttosto esclusive, ma potrà essere trovato anche nel mondo in corrispondenza con paludi e foreste di mangrovie.

Come gli scheletri standard, anche i Bogged hanno il medesimo punto debole: la luce del sole, per cui verranno danneggiati da questa rendendoli molto più vulnerabili all'aperto. Per il resto, rimaniamo in attesa di informazioni sull'Update 1.21 di Minecraft che dovrebbe arrivare verso metà 2024. Nel frattempo, abbiamo saputo che Jack Black fa parte del film di Minecraft in produzione.