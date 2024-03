Helldivers 2: i giocatori hanno sbloccato i mech troppo in fretta e ora i server sono in crisi

Stando a un post pubblicato da Johan Pilestedt, il CEO di Arrowhead Games Studio, i giocatori di Helldivers 2 hanno sbloccato i mech pilotabili "4 volte più velocemente" di quanto preventivato dagli sviluppatori e di conseguenza c'è stato un afflusso di giocatori talmente massiccio in queste ore da mettere i server in crisi, di nuovo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, da ieri i mech pilotabili sono disponibili come Stratagemma sbloccabile di Helldivers 2 con 20.000 punti Requisizione e in prova per tutti per un periodo limitato di tempo. L'aggiunta di questo potentissimo mezzo di diffusione della Democrazia controllata è avvenuto grazie al raggiungimento di un obiettivo globale della community, che richiedeva la liberazione del pianeta Tien Kwan.

Ebbene gli sviluppatori avevano stimato che i giocatori avrebbero impiegato molto più tempo per raggiungere questo traguardo. Di conseguenza, ci sarebbe stato sì un aumento dei giocatori nel weekend, ma in maniera molto più graduale. Tuttavia, al contrario delle loro aspettative, gli utenti, da veri patrioti della Super Terra, hanno completato l'obiettivo in praticamente un giorno, con tutti i problemi che ne sono derivati. Infatti, pare che il numero di mech chiamati in campo sia talmente elevato da mettere a dura prova la stabilità dei server.

"Il team è consapevole dei problemi nati con la spinta vincente della community per prendere Tien Kwan e la successiva attivazione dei mech, che i nostri server hanno difficoltà a gestire, e sta facendo di tutto per mitigarli", ha dettto iPilestedt.

"Questo problema intermittente è causato dai troppi tentativi di acquisire il mech contemporaneamente. Prima o poi i servizi torneranno a funzionare regolarmente, ma per ora chiediamo pazienza.

"Sono così colpito dalla forza combinata e dalla dedizione della community di Helldivers 2. Siete state tutti dei grandi eroi nel liberare Tien Kwan quattro volte più velocemente di quanto pensassismo."