The Sinking City 2 ricorrerà a Kickstarter a causa dei rischi della guerra in Ucraina

The Sinking City 2 è stato annunciato nel corso dell'Xbox Partner Preview di questa settimana, ma nonostante questa presentazione piuttosto solida gli sviluppatori del tema Frogwares hanno comunque deciso di ricorrere a Kickstarter per finanziare il progetto in crowdsourcing, e questo a causa soprattutto della Guerra in Ucraina e dei rischi derivanti da questa.

Abbiamo già visto il trailer di presentazione di The Sinking City 2 che, di fatto, è stato annunciato in via ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma nonostante la produzione sia avviata il team ucraino ha preferito comunque ricorrere al sistema del finanziamento attraverso Kickstarter, per garantirsi una sorta di "rete di sicurezza" di fronte ai rischi che tali investimenti possono comportare.

Essendo il team ucraino, la situazione politica ed economica del paese è ovviamente difficile, essendo ancora in uno stato di guerra pressoché costante con la Russia, cosa che rende difficile lo sviluppo di un titolo con produzione di un certo calibro come The Sinking City 2, e per questo motivo il Kickstarter può rappresentare una sicurezza economica aggiuntiva per Frogwares.