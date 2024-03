MultiVersus, un annuncio sembra previsto per lunedì 11 marzo: ritorno imminente?

MultiVersus sembra sia sempre più vicino al suo ritorno, con l'account su X del team Player First che continua a lanciare segnali e, di recente, ha praticamente indicato un annuncio previsto per lunedì 11 marzo, cosa che potrebbe riguardare proprio il rilancio dell'action competitivo sui personaggi Warner Bros.

La situazione di MultiVersus è piuttosto particolare: è stato lanciato in beta nel 2022 ed è rimasto attivo, sempre in edizione non definitiva, per diversi mesi, fino a venire poi disattivato completamente a metà del 2023, con la promessa di un ritorno nel 2024.



Il team è praticamente entrato da allora in silenzio radio, tanto da far dubitare dell'effettivo rilancio del gioco, ma evidentemente gli sviluppatori hanno continuato a lavorarci per questi mesi e sembrano ora pronti per far tornare il titolo in attività.