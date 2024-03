Stellar Blade: un video con 40 minuti di gameplay dalla demo è visibile su YouTube

La demo di Stellar Blade è comparsa fugacemente su PlayStation Store nelle ore scorse ma è stata prontamente rimossa, cosa che però non ha impedito ad alcuni di scaricarla e giocarla, nonché di registrare il gameplay e pubblicarlo in rete, come dimostra questo video con 40 minuti di gioco tratti dalla versione di prova.

Ovviamente la questione potrebbe rappresentare spoiler, anche se dovrebbe comunque trattarsi della demo ufficiale di Stellar Blade, solo che il suo rilascio evidentemente non era ancora previsto da Sony ed è probabilmente che il filmato venga rimosso a breve.

In ogni caso, se siete interessati potete vedere il video a questo indirizzo, con circa 40 minuti che coprono le prime fasi del gioco d'azione da parte del team coreano ShiftUp, presumibilmente giocabili presto anche da altri utenti, quando la demo verrà nuovamente messa a disposizione.