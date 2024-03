Stellar Blade: la demo PS5 appare per errore su PS Store, qualcuno è riuscito a scaricarla

Tramite la versione USA del PS Store è stato temporaneamente possibile fare il download della demo di Stellar Blade in versione PS5. La demo è però stata rimossa, il che fa pensare che sia arrivata in rete troppo presto. Questo però ci permette di capire che tra non troppo sarà distribuita.

Chi è riuscita a scaricarla in tempo segnala che la demo include "una porzione della prima sezione del gioco". Inoltre, viene indicato che i salvataggi della demo saranno compatibili con la versione completa e che il viaggio di EVE riprenderà proprio prima del boss finale della demo (quindi sarà necessario sconfiggerlo anche nel gioco completo).

Non ci resta che attendere e vedere quando sarà resa disponibile. La data di uscita del gioco è fissata per il 26 aprile 2024, quindi è possibile che arrivi tra pochi giorni così come tra varie settimane.