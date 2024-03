Stellar Blade: nuovi costumi arriveranno dopo il lancio, non è chiaro se saranno gratuiti

Stellar Blade, l'esclusiva PS5 di Shift Up!, sarà disponibile ad aprile 2024. Uno dei punti di forza del gioco è certamente al protagonista, pensata esplicitamente dal team per essere molto attraente. I giocatori potranno anche personalizzare il suo aspetto, con costumi e accessori. Al lancio ve ne saranno 30, tutti inclusi nel gioco e senza microtransazioni, come già vi avevamo segnalato. Ora, però, scopriamo che dopo il lancio altri potrebbero arrivare.

Parlando con Game Informer, infatti, il director Hyung-Tae Kim ha suggerito che più costumi saranno aggiunti dopo l'uscita, ma non ha spiegato esattamente quali siano i piani del team.

In altre parole, è possibile che questi nuovi costumi siano introdotti in modo completamente gratuito, oppure che siano a pagamento. Trattandosi di contenuti estetici introdotti dopo il lancio, non è impossibile che venga richiesto un esborso. Supponiamo anche se, se tali costumi dovessero rivelarsi visivamente interessanti, molti giocatori potrebbero decidere di investire su di essi per creare la proprie Eve preferita e continua a giocare l'avventura.

Non viene però precisato quanto dopo la pubblicazione di Stellar Blade saranno pubblicati questi costumi e quanti saranno.