Spearhead Games licenzia il grosso del team, mette fine al supporto del gioco appena pubblicato

Spearhead Games sta licenziando la maggior parte del suo personale e sta terminando la produzione di Unforetold: Witchstone, pubblicato il 4 gennaio. La notizia proviene da LinkedIn, dove lo sviluppatore di Montreal ha dichiarato che la produzione del gioco terminerà a tempo indeterminato l'8 marzo, così come il suo server Discord.

Spearhead Games è stata fondata nel 2011 da ex sviluppatori di Ubisoft ed EA e ha pubblicato titoli come Tiny Brains, Omesight e Stories: The Path of Destinies.