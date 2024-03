Saints Row: serie in forte sconto su Steam, i giocatori crescono del 192%

L'editore Deep Silver, etichetta di Embracer Group, ha messo in offerta l'intera serie Saints Row su Steam, con sconti su tutti i capitoli disponibili. Ad esempio l'edizione Gold del recente Saints Row, reboot del primo capitolo, costa soltanto 13,19€, contro i 39,99€ del prezzo base. Considerate che comprende il gioco base più tutti i contenuti dell'Expansion Pass.

Ma non finisce qui, perché potete acquistare Saints Row: Gat out of Hell per 3,74€ contro i 14,99€ del prezzo base, Saints Row IV: Re-Elected per 4,99€ e il capitolo più apprezzato, Saints Row: The Third Remastered per 4,79€ invece di 29,99€. Se volete c'è anche Saints Row 2 che viene via per appena 2,49€.