Stellar Blade, un video mostra le varie armi dalla distanza di Eve e la loro potenza

Stellar Blade è un gioco d'azione e ci permetterà di usare grandi armi da taglio per fare a pezzi i nostri nemici, ma questo non significa che esista solo il combattimento corpo a corpo. La protagonista, Eve, può infatti anche attaccare dalla distanza (come è tipico per i giochi d'azione in stile Devil May Cry e Bayonetta, va detto).

Qui sotto potete vedere una breve raccolta di scene di gameplay di Stellar Blade, che mostrano i diversi tipi di armi dalla distanza a disposizione della protagonista.

La prima arma di Stellar Blade mostrata nel video è una sorta di mitraglietta, in grado di colpire rapidamente i nemici. La seconda bocca da fuoco è una sorta di shotgun, che colpisce da vicino una zona ampia. Vediamo poi un lancia razzi multipli a ricerca, chiaramente ottimo per i gruppi di nemici. Segue una sorta di cannone, probabilmente distruttivo. Infine, viene mostrato una sorta di raggio laser che richiede un po' di tempo per la carica, ma è in grado di fare molti danno per svariati secondi e può essere ridirezionato mentre è attivo.