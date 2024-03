Genshin Impact, versione 4.5: data di uscita dell'update, i nuovi banner ed eventi a tempo limitato

Come da tradizione, tra una novità e l'altra sono stati elargiti anche tre codici promozionali, tramite i quali i giocatori potranno riscattare per un periodo limitato di tempo 300 Primogemme gratis e altre risorse utili .

Dopo le celebrazioni del Capodanno Lunare, questa volta i giocatori torneranno a Mondstadt per aiutare i Cavalieri di Favonius a mettere in piedi un negozio di pozioni alchemiche locali. Sarà inoltre disponibile una nuova missione della storia con protagonista Chiori, il nuovo personaggio giocabile introdotto, e una missione secondaria con protagonista Lynette.

Il nuovo banner Desiderio delle Cronache

Nuovo aggiornamento, nuovi banner. Durante la prima fase dell'aggiornamento 4.5 saranno disponibili quelli di Chiori e Arataki Itto. Nella seconda fase, invece, torneranno quelli di Neuvilette e Kaedahara Kazuha.

Chiori è un personaggio 5 stelle di elemento Geo che combatte usando le spade. In battaglia evoca Tamoto, una bambola che infligge danni ai nemici in base sia alla statistica di attacco che di difesa del personaggio. Con il tripudio elementale, Chiori esegue tagli netti e precisi che infliggono danni da Geo ad area.

Non solo, con la versione 4.5 verrà introdotta una nuova tipologia di banner, il Desiderio delle Cronache, che include personaggi 5 stelle che non trovano da tempo spazio nei banner a tempo limitato, inclusi Albedo, Eula, Mona, Klee, Jean e Diluc, e 10 armi 5 stelle scelte con il medesimo criterio. I giocatori potranno tracciare il percorso per un personaggio o un'arma in particolare. In questo modo ci sarà il 100% di probabilità di ricevere l'elemento desiderato come secondo oggetto 5 stelle ottenuto dal banner.

Tra le novità troviamo anche la Guida di Addestramento, una funzione inedite che aiuterà i giocatori meno pratici con il sistema di sviluppo di Genshin Impact a potenziare armi e personaggi.

Per quanto riguarda gli eventi a tempo limitato, quello principale è Ascensione Alchemica, in cui daremo una mano a mettere in piedi un negozio di pozioni affrontando vari minigiochi, sfide di combattimento e così via. In palio ci sono Primogemme, Mora, materiali utili e anche la lancia esclusiva 4 stelle Dialoghi dei Saggi del Deserto. Gli altri eventi includono la "Miaodissea della rocca Gattosa", un minigioco a tema felino, e "Fuoco Incrociato roteante", una modalità in cui dovremo sparare con i cannoni a vari bersagli.