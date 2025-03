Genshin Impact presenta la versione 5.5: data di uscita e i nuovi personaggi in arrivo

I nuovi banner, eventi e novità

Le nuove missioni introdotte con l'aggiornamento porteranno i giocatori ad esplorare una nuova area a sudovest di Natlan, dove faranno la conoscenza della tribù conosciuta come la "Comunità dell'Abbondanza. Qui si trova anche il Grande Vulcano di Tollan, da dove avrà inizio il viaggio verso una città antica.

La versione 5.5 di Genshin Impact introduce Varesa e Iansan come personaggi giocabili. Nella prima fase saranno disponibili i banner di Varesa e Xianyun con Iansan che avrà maggiori probabilità di ottenimento tra i premi di rarità 4 stelle. Nella seconda metà sarà il turno delle rerun di Xilonen e Venti.

Varesa è un personaggio 5 stelle di elemento Electro dotato di Catalizzatore. La sua specialità è usare attacchi in picchiata per attivare lo stato "Passione ardente", che potenzia i danni di Electro e permette alla ragazza di scatenare una Tripudio elementale speciale. Iansan, invece, è un'unità 4 stelle di elemento Electro dotato di lancia. Il suo ruolo è quello di fornire supporto alla squadra aumentando la statistica di attacco del personaggio attivo e curando tutti gli alleati.

La versione 5.5 introduce nuove sfide e ottimizzazioni di sistema. In particolare, i giocatori potranno affrontare un nuovo boss, "Statua del drago di lava", all'interno di un vulcano. Per quanto riguarda le ottimizzazioni, l'esperienza di potenziamento dei manufatti è stata migliorata: utilizzare l'Elisir santificatore per migliorare i manufatti garantirà infatti almeno due potenziamenti per i modificatori secondari selezionati. I giocatori potranno anche mettere le mani su due nuovi set di manufatti, "Long Night's Oath" e "Finale of the Deep Galleries".

Non mancheranno anche degli eventi a tempo limitato con varie ricompense in palio, incluse Primogemme. Le "Sfide del Gemmofiore" di Natlan fanno il loro ritorno e, per salvare un coraggioso Saurico affetto da una rara malattia, i giocatori si uniranno a Mavuika, Ifa e altri compagni di Natlan in questo evento speciale. Inoltre, nel mini gioco "Saurici cercatesori", i giocatori potranno aiutare dei cuccioli di Saurico a superare ostacoli e raccogliere tesori. Tra le ricompense c'è anche il personaggio quattro stelle Ororon.