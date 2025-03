Genshin Impact regala 300 Primogemme gratis i codici promozionali di marzo

Oggi è andata in onda la diretta di Genshin Impact dedicata alla versione 5.5 in arrivo tra poche settimane e, come da tradizione, per l'occasione sono stati condivisi dei codici promozionali con bonus gratuiti per tutti.

In vista del prossimo aggiornamento, che include nuovi banner di personaggi giocabili, missioni ed eventi a tempo limitato, sono stati svelati tre codici per ottenere 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 unità di Ingegno dell'Eroe e 10 unità di Minerale di Potenziamento Mistico. Li abbiamo elencati di seguito: