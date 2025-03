Masahiro Ito non è coinvolto in alcun modo nello sviluppo di Silent Hill f

Masahiro Ito , uno degli sviluppatori originali di Silent Hill, creatore di molti dei personaggi più iconici della serie, tra i quali Pyramid Head , e direttore artistico di Silent Hill 2 e Silent Hill 3, ha condiviso un messaggio riguardo a quanto ne sa di Silent Hill f : assolutamente nulla. Quindi, non è coinvolto in alcun modo nel progetto.

Nessun coinvolgimento

Ito ha lavorato ai giochi di Silent Hill per tutta la sua carriera, quindi è comprensibile che molti si aspettassero il suo coinvolgimento in Silent Hill f, appena presentato con un nuovo trailer. Stiamo parlando del nuovo capitolo maggiore della serie, annunciato due anni fa, ma di cui si era visto poco o nulla finora.

Per la precisione, Ito ha scritto su Twitter: "Non so nulla di Silent Hill f perché non ci ho lavorato." Quando gli è stato chiesto se Sakura Head, una sua creazione, sarebbe apparsa nel gioco, ha risposto: "Non lo so."

Dispiace sapere del mancato coinvolgimento di Ito nel progetto, visto quanto è stato influente sull'intera serie, ma va detto che le creature di Silent Hill f fanno comunque il loro effetto.

Ito lasciò Konami nel 2004, dopo lo scioglimento del Team Silent. Negli anni è però più volte tornato sulla seire, collaborando a seguiti e remake. Giusto di recente ha collaborato al remake di Silent Hill 2, per "assicurarsi che il cuore di ciò che ha reso Silent Hill 2 un capolavoro fosse preservato nel miglior modo possibile," dopo aver manifestato un'iniziale ritrosia.