Il Call of Duty del 2025 punterebbe forte sulla modalità zombie: spuntano dettagli sulle mappe

Secondo Henderson, infatti, Call of Duty 2025 includerà ben 6 mappe complete per una modalità zombie a round .

I dettagli condivisi da Henderson

Henderson afferma che durante le prime fasi di sviluppo delle mappe l'idea era di costruire delle mappe completamente nuove che fossero adatte a più tipologie di modalità. Inoltre, racconta che Treyarch aveva deciso di proporre delle mappe particolari, come ad esempio una New York alternativa del secondo dopoguerra colpita da una bomba atomica nazista. Un'altra mappa invece era un tempio giapponese ai piedi di un vulcano in eruzione.

Dei personaggi di Black Ops 6

Si parla poi del fatto che una mappa sarebbe stata ambientata in Vietnam, una in Afghanistan e una in una stazione spaziale. Le idee chiaramente erano molte. Inoltre, pare che sarà inclusa una mappa di grandi dimensioni, la più grande di sempre per la modalità di CoD: tale area avrà anche un sistema di trasporto simile a quello di Tranzit.

Henderson però precisa che non è chiaro se tutte le idee indicate saranno effettivamente presenti nel gioco finale, ma si aspetta che almeno alcune di essere siano arrivate alla versione definitiva.

Segnaliamo anche che si è parlato del Call of Duty del 2026.