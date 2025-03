Gli SNES paiono diventare più veloci man mano che invecchiano ed è causato da una componente di Sony

Cosa è cambiato con gli SNES

Cecil ha raccolto dati dagli utenti di BlueSky sulla velocità di funzionamento delle loro console SNES e, anche se il numero di dati è limitato, per il momento sembra che alcune console invecchiate stiano mostrando piccoli, ma non insignificanti, incrementi di velocità rispetto a quando sono state distribuite.

Il fenomeno sembra essere legato a un'unità di elaborazione audio di Sony chiamata SPC700. La documentazione fornita agli sviluppatori di giochi negli anni '90 suggerisce che la frequenza DSP dell'SPC700 dovrebbe essere di 32.000 Hz, regolata da un risonatore in ceramica. Tuttavia, è noto che i risonatori ceramici funzionano a frequenze più elevate in presenza di determinate condizioni, come ad esempio temperature più elevate, e sembra che anche l'invecchiamento possa modificare la velocità di elaborazione dei dati audio.

In altre parole, in alcuni frangenti il gioco potrebbe andare un po' più veloce se la console è vecchia. L'SPC700 più veloce registrato finora ha funzionato a 32.182 Hz. Non è una differenza enorme e persino per il mondo delle speedrun potrebbe non avere un impatto significativo, ma chi si occupa dei lati più tecnici delle emulazioni delle speedrun dovrà tenerne conto (come TASBot).

Cecil sta continuando a raccogliere dati per avere più conferme sulla situazione. È interessante però che gli SNES invecchiando migliorino, in un certo senso. Infine, sapete che GameStop inizierà a vendere dei giochi fisici per NES, SNES, Game Boy, GB Color e SEGA Genesis?