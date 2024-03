GTA 6: gli sviluppatori rispondono all'obbligo di tornare in ufficio, non sono contenti

Come vi abbiamo già segnalato, Rockstar Games ha richiesto ai suoi sviluppatori di tornare a lavorare in ufficio a tempo pieno per completare i lavori su GTA 6, eliminando così la possibilità di lavorare anche solo parzialmente da remoto. Rockstar Games afferma che il tutto è necessario per migliorare la sicurezza e la produttività. Il tutto dovrebbe iniziare da aprile. I dipendenti, comprensibilmente, non sono contenti di questa richiesta.

Dopo questo annuncio, l'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB) ha criticato Rockstar. Facendo riferimento a una petizione firmata l'anno scorso da 170 lavoratori di Rockstar Games che si opponevano all'obbligo di lavorare in ufficio per tre giorni, il sindacato ha affermato che l'ultima decisione dello studio "segna un'inversione di rotta rispetto alle precedenti dichiarazioni in cui l'azienda insisteva che le opzioni di lavoro flessibile sarebbero rimaste disponibili".

Inoltre, diversi membri del team di sviluppo hanno parlato con l'IWGB, esprimendo la loro preoccupazione per il ritorno al lavoro d'ufficio a tempo pieno. Un dipendente anonimo di Rockstar ha dichiarato al sindacato che lavorare da casa è stata "un'ancora di salvezza" per molti membri del personale. "Ora Rockstar sta strappando via quell'ancora di salvezza senza pensarci due volte per i lavoratori che ne subiranno l'impatto maggiore", ha dichiarato.

"Dopo tante promesse non mantenute, temiamo che la dirigenza stia addirittura spianando la strada a un ritorno alle pratiche tossiche del 'crunch' [ndr, termine che fa riferimento a lunghi periodi di tempo durante i quali i dipendenti sono costretti a fare continui straordinari]. I vertici aziendali devono ripensare alle loro decisioni avventate e impegnarsi con il personale per trovare un accordo che vada bene per tutti".