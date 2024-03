Final Fantasy 7 Rebirth: tutte le armi, dove trovarle e la lista delle abilità

In questa guida potete trovare l'elenco completo di tutte le armi di Final Fantasy 7 Rebirth, inclusa la posizione esatta in cui trovarle e le abilità associate.

Final Fantasy 7 Rebirth ha riportato al centro del palcoscenico della saga la componente da RPG strategico che per diversi anni è mancata sul fronte del combattimento: le battaglie sono scontri che mescolano un pizzico d'azione con una forte componente tattica e statistica che domina praticamente tutti gli scontri più complessi. Fra gli elementi che delineano la personalizzazione ce n'è tuttavia uno che domina sopra tutti gli altri, ovvero le armi: è grazie a esse se è possibile sfruttare e combinare un certo numero di Materia, utilizzare nuove abilità attive dedicate a ogni personaggio, incrementare notevolmente le statistiche e ovviamente infliggere un maggior numero di danni agli avversari. In questa pagina della guida abbiamo raccolto tutto quello che serve sapere sulle armi in Final Fantasy 7 Rebirth, compresa la posizione di ogni arma presente nell'opera.

Come funzionano le armi in Final Fantasy 7 Rebirth Anche i pupazzi Moguri hanno diritto a una Spada Potens In Final Fantasy 7 Rebirth ciascun personaggio utilizza un'arma appartenente a una determinata categoria che diviene la principale determinante dei danni fisici e magici che s'infliggono in combattimento. Ma non è finita qui: oltre alle protezioni, sono infatti le armi a mettere sul piatto un certo numero di castoni per le Materia, ovvero sostanzialmente gli slot a disposizione per personalizzare ulteriormente i personaggi attraverso magie, abilità attive e incrementi statistici passivi. Infine, ci sono altre due caratteristiche di cui tenere conto, ovvero le prerogative e le abilità uniche: ciascuna arma apre infatti alla selezione di tre particolari bonus definiti prerogative che si possono apprendere e selezionare tramite il menù "Espansione delle armi". Se abbiamo lasciato in sospeso le abilità, è perché probabilmente rappresentano l'aspetto più interessante del sistema: ciascuna arma è infatti dotata di un'abilità innata che diventa immediatamente disponibile per l'uso non appena l'arma viene equipaggiata. Utilizzando quella particolare abilità, i personaggi hanno la possibilità di padroneggiarla accumulando punti esperienza, fino a oltrepassare una determinata soglia oltre la quale l'abilità entra a far parte in via definitiva del loro arsenale. In poche parole, una volta che si ottiene una nuova arma, è fondamentale equipaggiarla e padroneggiare rapidamente la sua abilità unica per ampliare notevolmente le opzioni disponibili in combattimento. Chiudiamo sottolineando che esistono due modi per ottenere nuove armi: trovandole nel mondo oppure acquistandole dai negozianti. In caso un'arma sia stata già acquistata da un venditore, il forziere che la dovrebbe contenere offrirà invece una ricompensa in guil. Passiamo, adesso, alla posizione di tutte le armi e alle abilità legate a ciascuna.

Armi e abilità di Cloud Cloud Strife riveste il ruolo del tank Cloud combatte attraverso una serie di spadoni con cui può attaccare rapidamente a terra e in aria, utilizzando il pulsante triangolo per passare dall'assetto rapido a quello pesante. Mentre l'assetto rapido consente di attaccare rapidamente e utilizzare anche degli attacchi dalla distanza subito dopo una schivata, quello pesante riduce la portata dei movimenti ma contrattacca automaticamente in seguito a qualunque colpo parato, anche senza il celebre "tempismo perfetto". Vediamo dove trovare tutte le sue armi e quali sono le abilità connesse. Spada Potens Abilità: Lesione Stremante, carica in linea retta e aumenta notevolmente lo Stremo.

Dove trovarla: Equipaggiamento iniziale di Cloud. Lama Satinata Abilità: Lampo Infuocato, infligge danni elementali fuoco e tuono.

Dove trovarla: Si può trovare nel forziere viola al pontile abbandonato delle Praterie, oppure venduta dall'armaiolo di Kalm. Spada Runica Abilità: Contrordine, cambia l'assetto, sferra un contrattacco e aumenta la velocità della carica ATB.

Dove trovarla: Si può trovare in un forziere viola nella sezione lineare di trama subito dopo la parata di Junon, accanto a un punto di ristoro che non si può mancare mentre si raggiunge la nave per Costa del Sol. Divoratrice Abilità: Liberazione Assetto Omega, potenzia notevolmente l'assetto pesante di Cloud.

Dove trovarla: Forziere viola ad Alter Saucer, durante la visita al Capitolo 8 nella Prigione di Corel, all'interno del palazzo di Gus, che è il criminale che vi ricatta per vincere le corse dei Chocobo. Spada di Cristallo Abilità: Finale Infinito, attacco da 2 barre ATB che infligge danni senza senso.

Dove trovarla: Reattore di Gongaga, Passaggio di Trasporto al Piano B2. Si trova proprio in fondo al corridoio, potete notare il forziere dalla crepa nel muro. Mannaia Vulcanica Abilità: Raggi Squarcianti, potentissimo attacco a distanza che colpisce un cono di fronte a Cloud

Dove trovarla: Forziere viola sul Monte Nibel, durante la visita al Capitolo 11, nella zona indicata sulla mappa come "160 metri di altezza". Lama Planetaria Abilità: Reazione, abilità di contrattacco attivo che infligge danni enormi in seguito a una parata.

Dove trovarla: Tempio degli Antichi, Sala del Labirinto Cosmico Celeste, Corridoio della Paura.

Armi e abilità di Tifa Tifa Lockhart è una letale DPS Tifa combatte in corpo a corpo, utilizzando tecniche efficaci a terra e ancor più devastanti quando impiegate a mezz'aria. La sua meccanica fondamentale si basa sulle "finisher" che è possibile scatenare premendo il pulsante triangolo, una serie di mosse che cambiano a seconda del numero di utilizzi dell'abilità "Arte Segreta". Oltre a infliggere danni devastanti, questi attacchi incrementano il moltiplicatore numerico che regola il quantitativo di danni subiti dai nemici in stato di Stremo, rendendola di fatto la pedina più letale quando si tratta di picchiare duro in pochi secondi. Vediamo tutte le sue armi e le relative abilità. Guanti di cuoio Abilità: Tallonata, colpi di grazia che infligge più danni meno salute ha il nemico

Dove trovarla: Equipaggiamento iniziale di Tifa Guanti di Sylphide Abilità: Tuffo vorticoso, se a terra lancia i nemici in aria, se in aria scaglia i nemici a terra

Dove trovarla: Grotta Mithril, Magazzino al Primo Livello. Nocche Borchiate Abilità: Imposizione, potenzia tutti gli attacchi successivi e li rende stordenti

Dove trovarla: Settore Cargo della Shinra 8, ovvero nel magazzino della nave per Costa del Sol. Artigli di Drago Abilità: Turbopugno, attacco violento che raddoppia i danni dell'attacco successivo

Dove trovarla: Alter Saucer, è la ricompensa per aver completato con un punteggio "Professionista" il minigioco Spaccadeserto, quello in cui spaccare le casse. Zanne di Tigre Abilità: Spirito Combattivo, materializza una sfera di Chi che danneggia i nemici

Dove trovarla: In un forziere viola a Centro di Regolazione, primo piano, nel Reattore di Gongaga. Guanti di Cristallo Abilità: Arte Segreta Distruttiva, cambia Arte Segreta in una variante che infligge danni magici

Dove trovarla: Forziere viola a Passo di Garm, sul Monte Nibel durante il Capitolo 11. Jàrngreipr Abilità: Pugno diretto, colpo devastante che infligge danni senza senso ai nemici stremati

Dove trovarla: Forziere viola nel Tempio degli Antichi, Sala della Vita secondo livello, Corridoio del Vento.

Armi e abilità di Barret Barret Wallace è un attaccante dalla distanza Barret utilizza il suo braccio meccanico per mitragliare senza sosta sul campo di battaglia, di fatto presentandosi come l'alternativa più valida quando si tratta di abbattere nemici volanti. Questa caratteristica lo rende uno straordinario personaggio di supporto, dal momento che può caricare in relativa sicurezza le sue barre ATB. Inoltre ha accesso a Sovraccarico, abilità attiva che alla pressione del pulsante triangolo investe il nemico con una pioggia di colpi esplosivi. Il ventaglio di abilità a sua disposizione lo rende un PG estremamente duttile e malleabile: vediamo dove trovare tutte le sue armi. Mitraglia Automatica Abilità: Esplosione stremante, consuma tutta la barra ATB per stremare il nemico

Dove trovarla: Equipaggiamento iniziale di Barret. Calibro Pesante Abilità: Extramunizioni, aumenta il danno inflitto e il fattore stremante

Dove trovarla: Praterie, Palude a Sud del Molo Abbandonato. Pioggia di Piombo Abilità: Spirito di Squadra, aumenta i PV massimi degli alleati in base ai danni subiti

Dove trovarla: Miniere di Corel, Torre di Controllo Primo Piano, durante il Capitolo 7. Mitraglia Tribocca Abilità: Montante Energetico, un pugno devastante che spara in aria il nemico

Dove trovarla: Prigione del Deserto di Corel, durante la missione principale che riguarda Barrett, impossibile da mancare. Fàfnir Abilità: Distanza Zero, danni enormi a brevissima distanza

Dove trovarla: Ricompensa dell'Incarico secondario "L'arma perfetta" nella regione di Gongaga. Bazooka Compatto Abilità: Impatto, un pugno a terra che sbalza in aria i nemici circostanti

Dove trovarla: Grotta dei Gui, Cancello dell'Ira, Camera del Sacrificio. Urlatore Abilità: Conflagrazione Interiore, quadruplica la velocità della barra ATB

Dove trovarla: Tempio degli Antichi, Corridoio della Catastrofe. Bisogna buttare il forziere giù per le rapide.

Armi e abilità di Aerith Aerith Gainsborough è una maga senza pari Oltre ad avere la statistica di potenza magica più elevate dell'intero gruppo, Aerith ha a sua disposizione un enorme quantitativo di abilità che le consentono di posizionarsi sul campo di battaglia come una torretta robot pronta a seminare il caos. La sua abilità innata è un teletrasporto che le consente di riposizionarsi in un baleno oppure di tornare al centro dei cerchi magici che è in grado di generare, ciascuno dotato di effetti unici. Insomma, se la magia è ciò di cui avete bisogno, Aerith mette sul piatto tutta la potenza tipica dei Cetra: vediamo dove trovare tutte le sue armi e cosa fanno le rispettive abilità. Asta Salvatrice Abilità: Cerchio benedetto, traccia una zona che raddoppia il numero di magie lanciate

Dove trovarla: Equipaggiamento iniziale di Aerith Asta Millenaria Abilità: Cronofania, un perimetro che blocca gli attacchi e infligge danno ai nemici

Dove trovarla: Forziere viola nella Fattoria Chocobo delle Praterie. Asta Imperiale Abilità: Cerchio luminoso, rende immuni mentre si lanciano magie

Dove trovarla: Immediatamente sotto la locanda di Junon. Asta Incantata Abilità: Scudo luminoso, rende immune ai danni e respinge i nemici

Dove trovarla: Subito dietro il punto di ristoro lungo la scalata del Monte Corel. Asta della Sapienza Abilità: Cerchio di Sostegno, cede agli alleati la propria barra ATB

Dove trovarla: Villaggio dei Gui, lungo la costa appena arrivati. Asta Prismatica Abilità: Verdetto raggiante, raggio laser che infligge danni enormi ai nemici stremati

Dove trovarla: Ricompensa per aver completato tutte le sfide del Simulatore di Hojo nei sotterranei del Maniero Shinra. Per raggiungerle, fate l'Incarico secondario di Nibel dedicato alla villa della Shinra. Gambanteinn Abilità: Pulsione vitale, si sacrifica per curare al massimo tutta la squadra e cancellare tutte le alterazioni

Dove trovarla: Tempio degli Antichi, Altare dell'Ordine, subito dopo aver manipolato i tre nuclei di Flusso Vitale con Aerith, il forziere sarà ben visibile durante tutta la sezione.

Armi e abilità di Red XIII Red XIII è una specie di Dark Knight Probabilmente il personaggio più potente in assoluto sul fronte delle capacità in combattimento, Red XIII è ricamato attorno a una meccanica chiamata Dimensione Rivalsa che si carica semplicemente bloccando i danni in arrivo. Una volta attivata, questa consente a Nanaki di scatenare attacchi potentissimi che assorbono anche punti vita dai nemici, rendendolo di fatto l'unico personaggio che può contare su capacità di sostegno senza far ricorso alle magie. Tutte le sue abilità attive premiano il danno, mentre il combattimento base è perfetto per mandare rapidamente i nemici in stato di Stremo. Vediamo dove si trovano tutte le sue armi e le relative abilità. Collare di Mithril Abilità: Raggio Stellare, devastante attacco a 2 cariche ATB che infligge pesanti danni ad area

Dove trovarla: Equipaggiamento iniziale di Nanaki. Collare del Rinnegato Abilità:

Dove trovarla: Grotta Mithril, Terrazza Sotterranea, Livelli inferiori. Collare d'Argento Abilità: Ringhio raggelante, contrattacco elementale basato sul ghiaccio che velocizza la barra Rivalsa.

Dove trovarla: Ricompensa di livello "Professionista" per il minigioco di Red XIII a Costa del Sol. Collare d'Ametista Abilità: Esuberanza lunare, conferisce una versione potenziata di Haste a tutta la squadra

Dove trovarla: Miniera Sud di Corel, un area accessibile solo durante l'Incarico secondario di Corel Nord in cui cercare il tizio con il mantello nero rapito. Collare d'Oro Abilità: Sollievo guerriero, cura tutti gli alleati sulla base della barra Rivalsa

Dove trovarla: Reattore di Gongaga, Controllo Raffreddamento B3. Collare Magico Abilità: Ritmo guerriero, velocizza la barra ATB della squadra sulla base della barra Rivalsa.

Dove trovarla: Grotta dei Gui, ottenuto nella Camera della Follia dopo aver recuperato l'artefatto dei Gui. Brisingamen Abilità: Requiem Posposto, l'attacco più potente del gioco, infligge danni inversamente proporzionali agli HP di Red XIII.

Dove trovarla: Tempio degli Antichi, Altare della Salvezza.

Armi e abilità di Yuffie Yuffie Kusaragi è uno straordinario personaggio ibrido Con Yuffie il design del combattimento si fa decisamente più complesso: in quanto personaggio ibrido è in grado di attaccare dalla distanza, in corpo a corpo e persino infondendo i suoi colpi più basilari con caratteristiche elementali. La meccanica centrale è legata al suo Shuriken: è possibile lanciarlo con il tasto triangolo e lasciare che continui a mietere i nemici, consentendo alla ninja di proseguire l'assalto dalla distanza facendo affidamento sulle tecniche ninjutsu. Premendo nuovamente triangolo, Yuffie si avventerà sullo shuriken per proseguire le combo in corpo a corpo. In definitiva si tratta di un membro del party estremamente mobile e versatile che può ricoprire qualsiasi ruolo. Vediamo nel dettaglio il suo arsenale. Shuriken Crociato Abilità: Ninjutsu Elementale, aggiunge danno elementale agli attacchi base

Dove trovarla: Equipaggiamento iniziale di Yuffie. Lama Rotante Abilità: Riscatto, ignora stordimenti e altri effetti per liberarsi e attaccare

Dove trovarla: .Equipaggiamento iniziale di Yuffie. Serpi Gemelle Abilità: Vorticante, potente attacco ad area che attrae al centro i nemici

Dove trovarla: Miniera di Corel, Piano Terra, nella sezione in cui si controlla Yuffie. Abbattiaquila Abilità: Sdoppiamento, crea un clone di Yuffie che copia tutte le sue mosse

Dove trovarla: Villaggio di Gongaga, forziere di Felicia. Raggio di Luna Abilità: Corsa letale, attacco con lo shuriken che mantiene in aria i nemici

Dove trovarla: Ricompensa di livello "Professionista" per il minigioco della Planata Chocobo a Cosmo Canyon, durante la prima sfida. Croce di Cristallo Abilità: Dispersione, potentissimo attacco che aumenta di danno sulla base del numero di abilità utilizzate in precedenza, fino a un massimo di tre

Dove trovarla: Gold Saucer, durante la seconda visita, in un forziere del corridoio della manutenzione che attraversate per ragioni di trama. Shuriken di Fuuma Abilità: Aspirazione malvagia, potentissimo attacco che assorbe PV e MP sulla base del numero di abilità utilizzate in precedenza, fino a un massimo di tre

Dove trovarla: Tempio degli Antichi, Santuario dell'Ambizione, subito dopo le prove dedicate a ciascuno dei personaggi.