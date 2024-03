Giochi in uscita a marzo su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Da Dragon's Dogma 2 a Rise of the Ronin, da Alone in the Dark a Princess Peach: Showtime!, scopriamo quali sono le uscite di marzo su PlayStation, Xbox, PC e Switch.

A marzo approdano su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch diversi giochi di grande rilevanza, fra i più attesi dell'anno. Risponde certamente a questa descrizione Dragon's Dogma 2, il nuovo capitolo della storica serie Capcom, che sfrutta le più moderne tecnologie per consegnarci finalmente l'esperienza che Hideaki Itsuno aveva sempre immaginato. Questo mese segna inoltre il debutto di due importanti esclusive, rispettivamente per PS5 e Nintendo Switch: Rise of the Ronin, ennesima interpretazione del Giappone feudale a base action RPG firmata Team Ninja; e Princess Peach: Showtime!, che mette la celebre principessa al centro di un'avventura dinamica e spettacolare, costruita sullo stile e le trasformazioni. Marzo verrà ricordato anche per l'arrivo di Hi-Fi RUSH su PS5, uno dei primi passi della nuova strategia multipiattaforma che Microsoft è determinata a portare avanti nei prossimi anni. E, a tal proposito, vedremo approdare sulla console Sony anche un'avventura che aveva debuttato in esclusiva su Xbox, As Dusk Falls. Ci sono infine alcuni importanti ritorni dal passato: quelli di Alone in the Dark e Outcast: A New Beginning, innanzitutto, ma anche Contra: Operation Galuga, ennesimo progetto di Konami volto a recuperare il prezioso patrimonio del publisher giapponese, in attesa di vedere in azione il controverso remake di Silent Hill 2.

The Thaumaturge Le affascinanti ambientazioni di The Thaumaturge costituiscono uno dei punti di forza del gioco In uscita su PC il 4 marzo Ambientato nella Varsavia del 1905, The Thaumaturge è un interessante gioco di ruolo investigativo in cui vestiamo i panni di Wiktor Szulski: un taumaturgo, appunto, che torna nella sua città d'origine per affrontare delle questioni familiari ma si trova ad avere a che fare anche con gli intrighi e i delitti consumati fra le strade di un luogo pieno di atmosfera. Il gioco, mosso dal potente Unreal Engine 5, si basa su un gameplay che include combattimenti a turni, un sistema di scelte e conseguenze, la possibilità di influenzare e manipolare gli altri personaggi, raccogliere prove e indizi, nonché sfruttare le abilità sovrannaturali del protagonista per percepire le presenze spettrali che si muovono all'interno dello scenario. Abbiamo provato The Thaumaturge lo scorso ottobre.

The Outlast Trials Uno dei disgraziati che troveremo negli scenari di The Outlast Trials, e che puntualmente vedremo fare una brutta fine In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e XOne il 5 marzo The Outlast Trials è un'esperienza multiplayer cooperativa ambientata nell'universo della serie horror creata da Red Barrels. Come da tradizione, i presupposti del gioco sono inquietanti: una misteriosa corporazione attrae disperati con l'inganno e li sottopone a feroci esperimenti, costringendoli a completare difficili incarichi all'interno di scenari disseminati di minacce mortali. Le prove a cui fa riferimento il titolo consistono in missioni in cui ci verrà chiesto di portare a termine azioni precise, da soli o in collaborazione con altri giocatori, sfruttando eventuali nascondigli o il buio di alcune zone per sfuggire ai maniaci che presidiano le ambientazioni. Insomma, ritroveremo lo stile tipico di Outlast ma in una dimensione differente. Avete letto il nostro provato di The Outlast Trials?

Unicorn Overlord I combattimenti di Unicorn Overlord, marchio di fabbrica di Vanillaware In uscita su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e NSW l'8 marzo L'ultima fatica del talentuoso team Vanillaware, Unicorn Overlord è un RPG tattico dall'ambientazione fantasy in cui verremo chiamati a intraprendere un epico viaggio in compagnia di alcuni fidati compagni, esplorando un mondo ampio e affascinante, affrontando battaglie spettacolari e cercando infine di riconquistare il trono che ci è stato sottratto. Poggiando sulle basi di una struttura di stampo tradizionale, particolarmente solida e corposa, nel gioco avremo modo di creare il nostro esercito migliore e condurlo in combattimento, con la possibilità di gestire oltre sessanta personaggi differenti divisi in varie razze: dagli umani alle bestie, dagli elfi alle creature celesti, e non solo. Abbiamo provato Unicorn Overlord alcuni giorni fa.

WWE 2K24 Cody Rhodes, l'atleta di copertina di WWE 2K24, riuscirà a portare a termine la sua storia? In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e XOne l'8 marzo La nuova edizione del gioco di wrestling sviluppato da Visual Concepts, WWE 2K24 celebra i quarant'anni di Wrestlemania con una modalità Showcase che ripercorre i momenti più iconici dell'evento, selezionando oltre venti match storici in cui l'azione in-game lascia spesso il posto a sequenze filmate di repertorio, a tutto vantaggio dell'autenticità dell'esperienza. Dotato di un roster mai così ampio, il gioco aggiunge nuove tipologie di incontri come l'Ambulance Match e il Casket Match, una versione arricchita dei Backstage Brawl e alcune modalità di peso, come la doppia carriera completamente rinnovata, declinata al maschile o al femminile, nonché lo spessore de La Mia Fazione, fra carte collezionabili e potenziamenti. Abbiamo avuto modo di provare WWE 2K24 di recente.

Contra: Operation Galuga L'artwork ufficiale di Contra: Operation Galuga, che rimanda ovviamente al classico degli anni '80 In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, XOne e NSW il 12 marzo Konami continua a portare avanti l'entusiasmante rilancio delle sue proprietà intellettuali storiche con Contra: Operation Galuga, un action shooter che riprende la formula della serie originale per consegnarci un'esperienza che si pone come un vero e proprio remake del primo capitolo, catapultandoci nell'azione al comando di Bill Rizer e Lance Bean. Il gioco prova dunque ad accontentare chi desiderava un ritorno all'azione 2D tipica di Contra, fra armi sbloccabili e capriole, nemici interminabili ed enormi boss, introducendo ovviamente una modalità cooperativa per affrontare l'avventura insieme a un amico, proprio com'era possibile fare in sala qualche decina di anni fa. Avete letto il nostro provato di Contra: Operation Galuga?

Outcast: A New Beginning L'open world di Outcast: A New Beginning riesce a sorprendere con i suoi scenari, che potremo esplorare liberamente In uscita su PC, PS5 e XSX il 15 marzo Il primo action game a base open world di sempre torna con un sequel ancora una volta ambientato nel mondo alieno di Adelpha, dove lo scaltro agente Cutter Slade viene nuovamente proiettato e si ritrova a dover difendere i Talan dall'attacco di truppe di spietati soldati... umani. Cosa sta succedendo esattamente? Lo scopriremo durante la lunga campagna di Outcast: A New Beginning. Equipaggiati con un jetpack che ci permette di esplorare rapidamente lo scenario e spiccare ampi balzi per raggiungere zone sempre più alte, nonché con un arsenale di armi modulabili e abilità speciali, dovremo portare a termine una serie di incarichi per liberare Adelpha dalla minaccia incombente e guadagnarci un modo per tornare finalmente a casa. Avete letto il nostro provato di Outcast: A New Beginning?

Alone in the Dark Edward Carnby esplora le stanze di Derceto in Alone in the Dark, pronto a qualsiasi cosa In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 20 marzo A ben trentadue anni dalla pubblicazione dell'iconica opera di Frederick Raynal, che ha praticamente inventato i survival horror tridimensionali, Alone in the Dark torna con un remake davvero promettente, scritto e diretto da Mikael Hedberg, già autore di SOMA e Amnesia, nonché caratterizzato da un cast che include attori del calibro di David Harbour e Jodie Comer. I due interpretano rispettivamente il ruolo di Edward Carnby ed Emily Hartwood: lui è un investigatore privato, lei la donna che lo ha ingaggiato. Insieme si recano nella villa di Derceto, una casa di cura per persone disagiate, alla ricerca dello zio di Emily, misteriosamente scomparso ormai da diversi giorni. Fra le mura della magione si nascondono però terribili segreti, vere e proprie porte verso altre dimensioni: avremo il coraggio di varcarle? Abbiamo provato Alone in the Dark lo scorso dicembre.

Dragon's Dogma 2 Una spettacolare battaglia in Dragon's Dogma 2, con l'Arisen e le sue Pedine a supporto In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 22 marzo Dragon's Dogma 2 concretizza finalmente la visione originale di Hideaki Itsuno, e grazie alla tecnologia delle piattaforme di attuale generazione si prepara a catapultarci in un mondo fantasy estremamente affascinante e dettagliato, pieno di cose da fare e da vedere, al comando di un Arisen determinato ad affrontare un enorme e potente drago con il supporto delle sue fide Pedine. Queste ultime sono scaltri combattenti controllati dall'intelligenza artificiale, completamente personalizzabili, in cui apporto andrà ad arricchire un sistema di combattimento che si preannuncia davvero spettacolare, grazie anche ad alcune novità come la possibilità di arrampicarsi sui mostri e colpire con più facilità i loro punti deboli. Avete letto il nostro provato della demo di Dragon's Dogma 2?

Princess Peach: Showtime! La principessa prepara un colpo di spada in Princess Peach: Showtime!, ma è solo una delle sue tante trasformazioni In uscita su NSW il 22 marzo Peach torna protagonista di un'avventura Nintendo a distanza di diversi anni dall'ultima volta in Princess Peach: Showtime! Intrappolata all'interno di un teatro dopo l'attacco della malvagia strega Uva Spina, la principessa prende la situazione di petto e si lancia all'attacco, cimentandosi con numerose sfide differenti e ricorrendo a un'ampia gamma di trasformazioni. A ogni forma assunta, Peach non cambia semplicemente aspetto, bensì guadagna abilità peculiari che le consentiranno di sconfiggere gli avversari di turno ed esplorare scenari tematici dal design piacevolissimo, ispirato al mondo del teatro e ricco di dettagli e attenzioni che non mancheranno di sorprendervi nel corso di una campagna che si preannuncia entusiasmante. Abbiamo provato Princess Peach: Showtime! alcuni giorni fa.