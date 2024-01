Dragon's Dogma 2 rappresenta ciò che Hideaki Itsuno voleva fare con il primo gioco

Dragon's Dogma 2 rappresenta ciò che il director Hideaki Itsuno avrebbe voluto fare con il primo gioco della serie, la concretizzazione di una visione che ai tempi non era evidentemente possibile realizzare.

"Volevamo creare un'esperienza action ambientata in un mondo aperto, ed è per questo che abbiamo appunto definito il gioco in questa maniera: un action RPG a base open world", ha detto Itsuno, mentre si avvicina l'uscita di Dragon's Dogma 2.

Il director ha raccontato di come il team di sviluppo della serie Devil May Cry abbia contribuito a rendere l'azione così solida e spettacolare, e di come al contempo si abbia la sensazione di giocare online per via della presenza del party costituito dalle Pedine che supportano il protagonista e dal fatto di poterne prendere alcune in prestito da altri utenti.