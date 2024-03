Genshin Impact: 300 Primogemme gratis con i codici dell'aggiornamento 4.5

L'arrivo di un nuovo aggiornamento di Genshin Impact come da tradizione è accompagnato da una nuova serie di codici promozionali offerti da Hoyoverse, grazie ai quali i giocatori possono ottenere 300 Primogemme gratis e altri bonus che torneranno utili in vista della versione 4.5.

Tra una novità e l'altra della diretta andata in onda su Twitch per presentare i nuovi contenuti in arrivo, sono stati condivisi tre codici che regalano complessivamente 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 Ingegno dell'eroe (per aumentare di livello i personaggi) e 10 Minerali di potenziamento mistico (materiali per potenziare le armi). Li abbiamo riportati di seguito: