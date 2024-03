Balatro torna in vendita anche su Nintendo Switch in Europa

Ricordiamo che Balatro era stato rimosso dalla vendita su Nintendo Switch eShop a inizio marzo in seguito a un cambio di classificazione, in quanto era stato associato col gioco d'azzardo.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, dove Playstack ha ringraziato i giocatori per la pazienza e di essere ancora al lavoro sulla versione giapponese del gioco.

L'editore Playstack ha svelato che Balatro, il gioco di carte roguelite ispirato al poker, è di nuovo disponibile su Nintendo Switch in Europa e Oceania. In Giappone, invece, non è ancora accessibile.

Balatro, un successo su più fronti

Balatro è stato comunque in grado di vendere oltre 500.000 copie in una decina di giorni, pur non essendo disponibile per la maggior parte del tempo su una delle piattaforme.

Il gioco è un successo anche di critica. Ha ricevuto votazioni più che positive, compreso nella recensione su Multiplayer.