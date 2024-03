Ghost Recon, primi dettagli sul nuovo episodio Project Over rivelati da un rumor

Il noto leaker Tom Henderson ha rivelato i primi dettagli sul nuovo episodio di Ghost Recon, che stando alle informazioni provenienti da alcune fonti anonime si chiama internamente Project Over e segnerà un ritorno alle origini del franchise.

In uscita fra il 2025 e il 2026, il prossimo Ghost Recon sarà ambientato durante un conflitto fittizio, la Guerra di Naiman, e reintrodurrà la visuale in prima persona dei capitoli originali per PC, puntando a un'esperienza sparatutto tattica a squadre, riferisce Henderson.

Si tratterà in questo caso di un prodotto ispirato a titoli come Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield e Ready or Not, in cui ci troveremo a combattere all'interno di una squadra di Ghost infiltrati nella zona di guerra per portare a termine specifici incarichi.

Le fonti sostengono che ci si troverà in situazioni controverse, simili a quelle presenti in Modern Warfare, in cui bisognerà prendere decisioni difficili e prestare sempre la massima attenzione nel tentativo di evitare vittime fra i civili.