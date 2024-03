Final Fantasy 16 avrà ulteriori DLC? Square Enix dice che la probabilità non è zero, ma...

Final Fantasy 16 è stato pubblicato lo scorso anno e ha ricevuto un DLC lo scorso dicembre; inoltre i fan sono in attesa di un nuovo contenuto aggiuntivo. Possiamo aspettarci qualcosa in più dopo? Sebbene le possibilità che ciò accada non siano zero, non dovremmo tenere il fiato sospeso secondo Yoshida, ovvero il produttore del GDR d'azione.

Parlando con Game Informer, Yoshida ha detto: "È una domanda difficile. La mia risposta sincera è: 'Al momento non lo so', ma allo stesso tempo la possibilità non è del tutto nulla. Non voglio escludere nessuna possibilità reale in questo momento. Il motivo è che abbiamo speso molti sforzi [...] e tempo per creare questo gioco [...] e vi abbiamo inserito molte tecnologie all'avanguardia".

"E grazie a ciò, siamo stati in grado di acquisire molta esperienza, molti insegnamenti, che potremo eventualmente applicare al nostro prossimo progetto o titolo. Quindi la mia sincera sensazione è che il team voglia affrontare una nuova sfida e passare a un progetto diverso, magari un gioco completamente nuovo, magari una forma di intrattenimento completamente nuova. Credo che alla fine questa sia la strada migliore non solo per i giocatori, ma anche per noi. Ma ancora una volta, ribadisco che la possibilità di ulteriori contenuti DLC per Final Fantasy XVI non è zero".