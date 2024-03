Mortal Kombat 1 è disponibile gratis su Steam per il fine settimana

Il prossimo sarà Injustice 3?

Si è parlato molto del fatto che NetherRealm Studios stesse lavorando a diversi progetti, fra cui appunto Injustice 3, ma abbia optato per lanciare prima Mortal Kombat 1 a causa di evidenti considerazioni di natura economica.

Non c'è dubbio infatti che la serie picchiaduro rappresenti la punta di diamante del catalogo dello studio americano, che prima dell'uscita del nuovo capitolo si trovava in una situazione non semplice per via delle incertezze legate al destino di Warner Bros.