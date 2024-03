Marvel's Spider-Man 2, disponibile un hotfix per risolvere i problemi dell'aggiornamento

Insomniac Games ha annunciato di aver preparato e messo a disposizione un hotfix che va a risolvere i problemi legati all'ultimo aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2. Per installarlo basterà assicurarsi di avere la PS5 collegata a internet.

Come saprete, nella giornata di ieri è arrivato il tanto atteso aggiornamento con la modalità new game plus per Marvel's Spider-Man 2, che però soffriva di qualche inconveniente: l'accesso a un menu normalmente nascosto, a uso e consumo degli sviluppatori, che poteva danneggiare i salvataggi.

Insomniac ha dunque dovuto rimboccarsi le maniche e mettersi rapidamente al lavoro per risolvere il problema, arrivando appunto alla realizzazione dell'hotfix ora disponibile per tutti i possessori del gioco.