Balatro è un successo: in sette giorni le unità vendute sono raddoppiate

Playstack ringrazia nel tweet tutti gli acquirenti per "l'incredibile supporto" e afferma di "essere oltremodo grata" per il risultato ottenuto.

Ricordiamo che nelle prime 72 ore - ovvero tre giorni - il gioco era stato in grado di vendete oltre 250.000 copie. Questo significa che Balatro in una sola settimana aggiuntiva è stato in grado di raddoppiare il risultato.

Balatro, un poker unico

Perché ci sono anche i tarocchi in Balatro? Leggete la nostra recensione per scoprirlo

Balatro è un gioco ispirato al poker, come detto. Precisamente, il nostro compito è usare il nostro mazzo di carte per creare combinazioni come coppie, scala o full per accumulare punti. Entro un certo numero di mani dobbiamo raggiungere un certo punteggio per battere il Buio e passare al successivo. Ad ogni vittoria possiamo ottenere denaro e poi acquistare nuove carte e potenziamenti, come i Jolly che ci fanno ottenere bonus che vanno oltre le regole base del poker.

Nella nostra recensione di Balatro potete trovare tutti i dettagli.