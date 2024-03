Pokémon Scarlatto e Violetto festeggiano Orizzonti Pokémon con un regalo misterioso

The Pokémon Company International ha organizzato una simpatica iniziativa per festeggiare la serie Orizzonti Pokémon in onda sul canale Boing, attraverso un regalo che può essere scaricato da tutti gli utenti di Pokémon Scarlatto e Violetto attraverso la funzione apposita.

Da oggi è possibile ottenere Sprigatito di Liko all'interno dei giochi in quesitone, e aggiungerlo alla propria squadra in Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto, attraverso la funzione per il download dei regali misteriosi tra le opzioni dei giochi per Nintendo Switch.

Liko e il suo Pokémon partner, Sprigatito, hanno fatto il loro debutto in Orizzonti Pokémon: La Serie, dove insieme al loro amico Roy, viaggiano nel mondo dei Pokémon con i Locomonauti mentre cercano di risolvere il mistero del ciondolo regalato a Liko da sua nonna.