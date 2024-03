Xbox Game Pass di aprile: sono già 5 i giochi confermati per il prossimo mese

Siamo solo a metà marzo ma possiamo già iniziare ad avere un'idea di quelle che saranno alcune uscite su Xbox Game Pass per aprile 2024, in attesa ovviamente degli annunci ufficiali da parte di Microsoft: intanto ci sono già 5 giochi confermati per il mese prossimo.

Ovviamente si tratta solo di una lista parziale, visto che in questo caso si parla solo dei titoli già noti e annunciati in precedenza come pubblicati direttamente al lancio nel catalogo di Game Pass, ma ce ne saranno ovviamente molti altri nel corso del mese.