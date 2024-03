Persona 6 uscirà anche su Xbox, per un'indiscrezione

In realtà a suo parere sarà disponibile al lancio su tutte le piattaforme, visto come SEGA ha gestito i lanci degli ultimi Persona, ma in questo caso non può metterci la mano sul fuoco perché si tratta di considerazioni e non di informazioni.

Durante l'ultimo episodio della trasmissione DirectXbox, l'insider Nate the Hate ha svelato che secondo le sue fonti Persona 6 uscirà anche su Xbox . Non si è detto sicuro al 100% che sarà disponibile da subito come su PS5, ma è certo che uscirà.

Un nuovo Persona

Persona 6 è attesissimo, dopo il grande successo di Persona 5

Nate the Hate non ha saputo dire con certezza nemmeno se uscirà da subito su Game Pass o no, ma ne ha comunque approfittato per sottolineare come si tratti della conferma dell'ottimo lavoro fatto da Phil Spencer e dai suoi in Giappone, che sono arrivati a portare su Xbox dei titoli di solito ad appannaggio delle console locali, PlayStation in particolare.

Naturalmente è giusto precisare che il tutto va preso con le dovute cautele, ossia che di confermato per ora non c'è assolutamente niente. Del resto Atlus e SEGA non hanno ancora nemmeno svelato l'esistenza effettiva di Persona 6, che molti danno comunque per scontata visto il successo del quinto capitolo.

Staremo a vedere quando sarà annunciato e su quali piattaforme potremo giocarci.