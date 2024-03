Battlefield: l'ex director Marcus Lehto non ha niente di carino da dire su Electronic Arts

Marcus Letho è stato allontanato a febbraio dalla serie Battlefield (stava lavorando al lato single player con uno studio fondato appositamente, Ridgeline Studios, ora chiuso) ed evidentemente non l'ha presa per niente bene, visto che ha deciso di pubblicare su X un messaggio in cui afferma di non avere niente di buono da dire su Electronic Arts. Considerate che stiamo parlando di uno degli autori della serie Halo, nonché del padre del protagonista Master Chief, quindi una personalità di primo piano del mondo dello sviluppo di videogiochi.

Il suo messaggio contro EA è decisamente eloquente, anche se non spiega molto sull'intera situazione: "È un po' che non posto qui perché non ho niente di positivo da dire su Electronic Arts, sul mio recente licenziamento e su quanti, inclusa la mia squadra, stanno soffrendo per i licenziamenti a tappeto dell'industria."