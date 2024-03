Cosa giocherete questo weekend? Llamasoft: The Jeff Minter Story, Outcast: A New Beginning o altro?

Anzi, addirittura qualcosa di psichedelico e molto nostalgico. Al limite, se non vi piacciono i cammelli mutanti c'è sempre la possibilità di sfoltire un pochino il backlog , operazione che male non fa sicuramente. Intanto però, vediamo quali sono le ultime novità che vale la pena di tenere in considerazione per occupare il vostro tempo libero.

Llamasoft: The Jeff Minter Story e Outcast: A New Beginning

Llamasoft: The Jeff Minter Story è un documentario videoludico pieno di giochi

La novità più rilevante è stata sicuramente la pubblicazione di Llamasoft: The Jeff Minter Story, il nuovo documentario videoludico di Digital Eclipse dedicato a uno dei più grandi sviluppatori viventi sulla faccia della terra, nonché uno dei pochi che si è mantenuto fedele ai suoi principi. Giocandoci potrete apprenderne la storia e provare 42 dei suoi giochi classici, oltre a un sorprendente remake. Qui potete leggere la nostra recensione.

Llamasoft: The Jeff Minter Story è sicuramente il migliore dei giochi dell'ultima settimana, anche se ci rendiamo conto che è dedicato a una nicchia di giocatori: i curiosi amanti della storia dei videogiochi e i nostalgici.

Per Outcast: A New Beginning vale più o meno lo stesso, nel senso che è il seguito di un gioco del 1999. Riuscito ma non eccezionale, prosegue la storia di Cutter Slade e della sua missione di salvare il mondo di Adelpha, in questo caso dagli alieni peggiori di tutti: gli esseri umani. Si tratta di un'ottima scusa per vivere un oper world in cui scorrazzare a tutta velocità con un jetpack. Peccato per la ripetitività di fondo delle attività secondarie. Per altri dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione.