PS5 Pro: le specifiche emerse sono vere, secondo un nuovo report, lancio forse a Natale

È questa PS5 Pro?

Insider Gaming ci tiene a ricordare che all'inizio del 2023 aveva già riportato alcune delle caratteristiche di PS5 Pro, compreso il nome di lavorazione 'Trinity', caratteristiche ora confermate dalla nuova fuga di notizie.

Ricapitoliamole:



Velocità di rendering più veloce del 45% di PS5

Ray-tracing 2-3 volte più velore (quattro volte in alcuni casi)

33.5 teraFLOPS di potenza

Introduzione di PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) come soluzione di upscaling tramite intelligenza artificiale.

Supporto pe risoluzioni fino a 8K

Architettura custom per il machine learning

Acceleratore AI, supporta 300 TOPS di calcolo a 8 bit / 67 TFLOPS di punto mobile a 16 bit.

Insider Gaming ha anche avuto la possibilità di visionare la documentazione da una fonte che ha chiesto di rimanere anonima e può confermare che gli studi first party di PlayStation avrebbero ricevuto i devkit di PS5 Pro a settembre 2023 e le terze parti a gennaio 2024. Questa primavera saranno distribuiti i testkit, identici al prodotto finale.

Come già detto, per Insider Gaming a data di lancio di PS5 Pro è stata fissata a Natale 2024, ma potrebbe cambiare per la mancanza di titoli first party che la spingano. La famosa voragine nelle uscite di PlayStation.