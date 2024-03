Halo 2 ritorna: i fan creano Progetto Insignia, un sostituto di Xbox Live per giocare online

Un gruppo di fan devoti ha creato il progetto Insignia, un sostituto gratuito e non ufficiale di Xbox Live, pensato per riportare in vita la componente multigiocatore online di Halo 2 per l'originale Xbox.

L'account ufficiale di Insignia X/Twitter ha annunciato questa settimana il lancio di una Beta pubblica per fare dei test sui server di Halo 2 oggi, 15 marzo.

L'annuncio ha attirato persino l'attenzione di Max Hoberman, un ex dipendente di Bungie che ha progettato molte funzionalità multigiocatore in Halo 2 e Halo 3. "Per tutti gli aspiranti viaggiatori nel tempo! Molto bello. Sono curioso di sapere quante funzionalità saranno in grado di replicare", ha scritto Hoberman su X/Twitter. "Se riescono a raggiungere la parità di funzionalità in alcuni punti, mi chiedo se potrebbero migliorare o aggiungere funzionalità in linea con le mie specifiche di progettazione originali...".