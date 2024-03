Final Fantasy 16: il doppiatore di Clive condivide l'ultimissima sessione di registrazione

Final Fantasy 16 sta per arrivare alla sua conclusione. Il gioco d'azione riceverà il suo secondo e probabilmente ultimo DLC nel corso della primavera. Potremo rivedere Clive, il protagonista, e scoprire nuovi dettagli di trama sul mondo di gioco. Ora, il doppiatore inglese (la lingua principale del gioco) di Clive - Ben Starr - a condiviso in rete un video che mostra la registrazione della sua ultima "linea di dialogo". Non preoccupatevi, non ci sono spoiler.

L'ultimo doppiaggio realizzato da Starr è infatti semplicemente un urlo, uno dei mille che possiamo sentire all'interno di Final Fantasy 16. Ovviamente il fatto che sia l'ultimo suono registrato non significa che sia l'ultimo suono che sentiremo nel DLC.

Come detto, per il momento Square Enix non ha annunciato nuovi DLC e il produttore ha suggerito che, sebbene le possibilità non siano zero, non dovremmo avere grandi aspettative in merito. Anche Starr parla infatti della sua "ultimissima linea di dialogo nei panni di Clive Rosfield".