Persona 6 arriverà anche su Nintendo Switch 2, secondo un nuovo rumor

Atlus ufficialmente non ha ancora annunciato Persona 6, anche se il reveal potrebbe non essere troppo lontano, ma in rete circolano già parecchie indiscrezioni sul prossimo capitolo della serie. L'ultima arriva da MbKKssTBhz5, insider che in passato aveva predetto con grande precisione l'annuncio di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica, che afferma che il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2.

Come possiamo vedere nei tweet sottostante, in risposta alla soffiata lanciata da Nate the Hate, che ha riferito che il titolo sarà disponibile su Xbox Series X|S, l'insider ha corroborato l'informazione e ha aggiunto che Persona 6 arriverà anche sulla prossima console della casa di Kyoto.