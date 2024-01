Persona 3 Reload e Metaphor: ReFantazio arriveranno su Nintendo Switch 2, per un noto insider

Secondo un'indiscrezione Persona 3 Reload e Metaphor: ReFantazio potrebbero arrivare anche su Nintendo Switch 2, o qualsiasi sarà il nome della prossima console della grande della compagnia di Kyoto.

La soffiata arriva da MbKKssTBhz5, conosciuto anche come I Am Hero Too, un insider ritenuto molto affidabile quando si parla delle produzioni di casa Atlus, considerando che in passato ha anticipato con grande precisione gli annunci di Persona 5: The Phantom X, Persona 3: Reload e Persona 5: Tactica, inclusi i dettagli sui DLC di quest'ultimo. Insomma, parliamo di informazioni da prendere con le pinze, ma che provengono da una fonte sicuramente da tenere in considerazione.

La gola profonda ha condiviso questa informazione dopo le recenti affermazioni del director Takuya Yamaguchi, che ha dichiarato che la versione Nintendo Switch di Persona 3: Reload non è mai stata nei piani di Atlus ma che in futuro la compagnia potrebbe cambiare idea. Stando a MbKKssTBhz5 tale commento è: "Perché Persona 3 Reload sarà sulla prossima console Nintendo. E lo stesso vale per Metaphor."