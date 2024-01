Persona 3 Reload: la versione Nintendo Switch è stata scartata, ma Atlus potrebbe cambiare idea

Persona 3 Reload arriverà tra pochi giorni su praticamente tutte le piattaforme odierne ad eccezione di Nintendo Switch, ma dalle parole del director Takuya Yamaguchi non è escluso che Atlus in futuro cambi idea e realizzi un porting, magari dopo l'annuncio di una certa nuova console molto attesa.

In un'intervista con Atomix, pur confermando il fatto che al momento non è in lavorazione un porting per Nintendo Switch, Yamaguchi ha ammesso che "l'idea c'è" e che infine il team potrebbe decidere di realizzare una conversione per la console della grande N o magari, aggiungiamo noi, per Nintendo Switch 2.

"Sin da quando abbiamo iniziato a concettualizzare Persona 3 Reload, abbiamo deciso che non ci sarebbe stata alcuna versione per Nintendo Switch. Naturalmente l'idea c'è, ma si tratta di discuterne con il team e vedere cosa ne pensano e cosa accadrà".