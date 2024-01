Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, la recensione

Il titolo Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy può apparire fuorviante, perché lascia intendere che il protagonista dei tre titoli di cui si compone sia il solo giovane avvocato in abito rosso. In realtà questo è vero solo per il quarto episodio (l'ultimo supervisionato dal creatore della saga Shu Takumi). Il quinto e il sesto accendono i riflettori sull'indice più famoso del Giappone, quello di Phoenix Wright, anche se in alcuni casi si alternerà con i suoi assistenti. Escludendo i personaggi, i vari episodi sono accumunati da meccaniche praticamente identiche.

Visual novel apprezzata anche dagli occidentali

Anche in Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy torna l'iconica "Obiezione!"

Per chi non conoscesse la saga, si tratta della una visual novel che è stata in grado di sdoganare il genere oltre i confini della terra d'origine, per merito anche di alcune peculiarità nella struttura di gioco che la distingue da prodotti simili. Ogni titolo è composto da una serie di casi (tipicamente cinque o sei, in questa collezione ne sono compresi anche un paio usciti sotto forma di DLC) che, a parte qualche variazione sul tema, seguono uno schema ben predefinito. All'inizio si visitano la scena del crimine, lo studio legale, il carcere e così via, raccogliendo indizi e interrogando testimoni. In questi i frangenti gli Ace Attorney si avvicinano all'impostazione di un'avventura grafica. I riflettori si spostano poi nelle aule di tribunale, dove, nei panni dell'avvocato difensore, il giocatore dovrà trovare la giusta combinazione di obiezioni (anticipate dalla classica posa con l'indice rivolto verso l'interrogato) e prove per scovare il vero colpevole e vincere così quella che sulle prime battute sembra essere una causa persa.

Non è possibile allontanarsi dal percorso progettato dagli sviluppatori: ogni azione deve essere attivata esattamente nel momento in cui è stata prevista, pena, in determinati casi, il game over. Nel corso degli anni sono state introdotte delle leggere aggiunte per dare l'impressione di aver svecchiato il gameplay. Ad esempio, Dual Destinies segna il debutto del Mood Matrix di Athena Cykes, che consente di scoprire le incoerenze tra il linguaggio del corpo e quello verbale, mentre in Spirit Of Justice le arti divinatorie di Rayna permettono di recuperare gli ultimi attimi di vita della vittima. Si tratta di pennellate di facciata che non cambiano di una virgola il modo di affrontare i casi. Allo stesso modo, la saga si porta dietro la storica astrusità di certi passaggi che, più che con la logica, si possono risolvere solo andando a tentativi. Per fortuna si tratta di momenti isolati.