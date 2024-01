Riot Forge è morto: niente più giochi della serie A Legue of Legends Story

Come vi abbiamo già segnalato, Riot Games ha licenziato l'11% dei suoi dipendenti. Si tratta di un taglio notevole che ha anche causato al fine di Riot Forge, la divisione che si occupava di gestire gli spin-off dedicati ai franchise di Riot Games e che negli ultimi anni si è occupata di pubblicare giochi della serie A Legue of Legends Story, come Ruined King, Convergence, Song of Nunu, The MageSeeker, Hextech Mayhem e il venturo Bandle Tale.

Riot Forge ha affermato: "Stiamo terminando lo sviluppo di nuovi giochi sotto Riot Forge dopo l'imminente uscita di Bandle Tale: A League of Legends Story".

"Forge è stato un esperimento per vedere cosa sarebbe successo quando i Rioter hanno collaborato con i loro sviluppatori indie preferiti e li hanno lasciati liberi su Runeterra con i loro punti di vista, stili e competenze unici. Attraverso sei titoli che abbracciano diversi generi di gioco, regioni e personaggi, è stato stimolante vedere ciò che questi sviluppatori hanno creato in collaborazione con il team di Forge."

"Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto insieme per dare vita a queste storie, ma è ora di concentrare i nostri sforzi sugli ambiziosi progetti in corso all'interno di Riot".