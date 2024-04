Disney Speedstorm: giocatori infuriati accusano di furto Gameloft e pensano ad azioni legali

Azioni legali e accuse

Azioni legali in arrivo?

Le accuse che vengono mosse a Gameloft sono davvero forti ed è partita anche l'idea di lanciare una class action. Per quale motivo? Apparentemente le novità sono positive, con la diminuzione dei requisiti per il Golden Pass e il ritorno dei contenuti delle stagioni precedenti nella modalità Tornei, pensata per il single player. A far discutere è come tutto sia legato a nuove forme di monetizzazioni considerate rapaci. Ad esempio per poter giocare senza limiti la nuova modalità bisognerà acquistare il Vault Pass per 7,99 dollari, altrimenti si potranno fare solo quattro tentativi. Il Golden Pass è stato invece diviso in due parti, ciascuna delle quali costa 9,99 dollari. Quindi, per sbloccare tutti i contenuti della stagione 7 bisognerà spendere almeno 27,97 dollari. Gameloft ha giustificato questo aumento affermando che si guadagnerà molto di più con i Golden Pass.

Fin qui, comunque, rientrerebbe tutto nella norma, per così dire. Ad aver scatenato le reazioni della comunità è il fatto che i Golden Pass non saranno più acquistabili con valuta di gioco. Quindi o si spenderano soldi reali, o niente contenuti premium. Così tutti quelli che hanno acquistato la Founder Edition, che conteneva monete extra, o avevano risparmiato, non potranno usare quanto in loro possesso per i futuri Golden Pass, come permesso fino a oggi.

Il risultato è che molti si sono sentiti truffati e hanno alzato la voce, andando a minare ancora di più un gioco che, per quanto ben fatto, già in sé sta faticando non poco ad affermarsi.