Stellar Blade: due trailer presentano Lily e Adam

Adam , invece, è un predone che vaga per lande desolate della Terra e raccoglie risorse che possano mantenere in vita la città di Xion, l'ultimo baluardo della civiltà. Apparentemente un lupo solitario di poche parole, salverà Eve dopo il suo arrivo sulla Terra per poi aiutarla nella sua missione.

Lily è una ingegnera della quinta Unità aerea inviata sulla Terra prima di Eve. A causa di un incidente viene separata dalla sua unità e rimane nascosta finché non capta il segnale di Eve, che decide di supportare al meglio delle sue abilità tecniche per distruggere la minaccia dei Naytiba, offrendo al giocatore miglioramenti all'equipaggiamento mano a mano sempre più utili avanzando nella storia di Stellar Blade.

Il lancio di Stellar Blade è alle porte

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 26 aprile. Recentemente il team di Shift Up ha confermato che il gioco è entrato in fase gold, dunque il lancio non subirà alcun ritardo.

Dallo studio sono arrivati anche nuovi dettagli sui livelli di difficoltà e le opzioni di aiuto presenti nel gioco, nonché la promessa che dopo il lancio arriveranno degli aggiornamenti gratuiti con nuovi costumi per Eve e compagni e la modalità New Game Plus.