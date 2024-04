Stellar Blade è in gold: lo sviluppo è concluso, dice il director di ShiftUp

Sembra proprio che Stellar Blade sia adesso in gold, con la produzione ormai conclusa e il gioco pronto a uscire su PS5, in base a quanto riferito dal director Kim Hyung Tae sul blog ufficiale coreano di PlayStation.

Non si tratta propriamente di un comunicato nel classico stile che si tiene ormai da tradizione in questi casi, ma la questione è stata riportata dal noto utente Genki su X, e in effetti le parole del director sul blog coreano lasciano poco spazio a dubbi.

"5 anni sono passati da quando abbiamo annunciato Stellar Blade, e infine siamo stati in grado di raggiungere il completamento", ha affermato il responsabile del progetto presso ShiftUp, in un frammento di intervista stranamente non presente nella sua edizione in inglese.