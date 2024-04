Eclissi negli USA, su Google c'è un'impennata di ricerche: 'perché mi fanno male gli occhi?'

Come forse saprete, ieri è avvenuta una eclissi: la luna ha coperto il sole ed il fenomeno era visibile negli Stati Uniti. "Visibile" è purtroppo un termini complesso quando si parla di una eclissi, visto che molti pensano di poter guardare senza problemi: dopotutto c'è meno luce, no? Sbagliato. Senza le giuste protezioni si rischia di farsi male e pare proprio che sia successo. Tramite Google Trends è possibile infatti vedere che le ricerche per "mi fanno male gli occhi" sono aumentate moltissimo in concomitanza con l'eclissi.

Nel video qui sotto, pubblicato su TikTok da @tuesdayhasnofeel, è possibile vedere anche come la visibilità dell'eclissi coincida quasi perfettamente con gli stati nei quali le ricerche di Google legate ai fastidi agli occhi hanno subito un'impennata.

In Europa l'eclissi non era visibile, quindi sappiamo che voi non avete avuto problemi, ma per il futuro vogliamo ripeterlo: non guardate l'eclissi senza protezioni certificate per l'evento.

Un account Twitter, @spectatorindex, ha anche condiviso un'altra immagine delle ricerche su Google, che vi permette di vedere in modo chiaro l'impennata.